Налоговики рассказали, как правильно работать с чеками на маркированные товары
При продаже маркированного товара в уведомлении о реализации нужно включать тег 1011 — «Часовая зона» и тег 2040 — «Номер ФД кассового чека (чека коррекции)», что нужно для идентификации связанного с уведомлением кассового чека.
«Если маркированный товар оплачен через интернет, то в уведомлении о выбытии и в кассовом чеке обязательно указывать тег 1125 — "Признак расчета в "Интернет". Такой же признак добавлен в кассовый чек», — сказал заместитель начальника отдела оперативного контроля УФНС по Смоленской области Андрей Помазков.
Также изменения скорректировали учет безналичных платежей. В составе чеков появились дополнительные реквизиты, которые связаны с расчетами. Однако их включение в чек остается на усмотрение пользователей ККТ.
Чаще всего при работе с ККТ предприниматели делают ошибки в формировании реквизитного состава чеков, у них встречаются взаимоисключающие реквизиты, а также некоторые работают на старом программном обеспечении, где нет новых признаков расчета.
