Налоговики рассказали, как правильно работать с чеками на маркированные товары

Чаще всего предприниматели ошибаются, включая в чек взаимоисключающие реквизиты, а также работая со старым программным обеспечением, где нет новых тегов для маркированных товаров.

При продаже маркированного товара в уведомлении о реализации нужно включать тег 1011 — «Часовая зона» и тег 2040 — «Номер ФД кассового чека (чека коррекции)», что нужно для идентификации связанного с уведомлением кассового чека.

«Если маркированный товар оплачен через интернет, то в уведомлении о выбытии и в кассовом чеке обязательно указывать тег 1125 — "Признак расчета в "Интернет". Такой же признак добавлен в кассовый чек», — сказал заместитель начальника отдела оперативного контроля УФНС по Смоленской области Андрей Помазков.

Также изменения скорректировали учет безналичных платежей. В составе чеков появились дополнительные реквизиты, которые связаны с расчетами. Однако их включение в чек остается на усмотрение пользователей ККТ.

