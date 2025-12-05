Минцифры обновило список сайтов, которые будут работать при ограничении мобильного интернета
5 декабря 2025 года Минцифры добавило в белый список сайтов новые ресурсы. Пользователи смогут получать к ним доступ, даже при ограничении работы мобильного интернета из соображений безопасности.
На начало декабря 2025 года в список включили онлайн-ресурсы:
Центробанка;
операторов связи «Сбермобайл», «Т-Мобайл», «Эр-Телеком»;
платформы «Россия — страна возможностей»;
федеральной государственной автоматизированной информационной системы «Молодежь России» и всероссийского студенческого проекта «Твой ход»;
«Известия» и ТАСС;
сервиса недвижимости «Домклик»;
охранной системы «Цезарь Сателлит»;
онлайн-кинотеатра Окко.
«Важное условие включения в перечень: все используемые вычислительные ресурсы должны находиться на территории России», — сказано на сайте министерства.
Ранее в список уже вошли самые востребованные сайты госорганов, СМИ, маркетплейсов и банков.
Недавно мы писали, что в «белый список» просят добавить транспортные сайты.
