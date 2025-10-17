В «белый список» сайтов Минцифры просят добавить транспортные сайты

В перечне должны быть сайты авиакомпаний, ж/д-перевозчиков, ресурсы для аренды транспорта и приложения для оплаты проезда.

«Общероссийское объединение пассажиров» просит Минцифры добавить в «белый список» сайтов, работающих при отключении мобильного интернета, транспортные сайты. Обращение направлено главе Минцифры Максуту Шадаеву.

«…просим рассмотреть возможность дополнения этого списка сайтами и приложениями, функционирующими при ограничении мобильного интернета, ресурсами, обеспечивающими транспортную доступность и мобильность населения», — говорится в письме.

В перечень предлагается добавить сайты и мобильные приложения российских авиакомпаний, железнодорожных перевозчиков, ресурсы по аренде средств индивидуальной мобильности (электросамокатов, велосипедов и т. д.) и позволяющие оплачивать проезд в пассажирском транспорте (региональные транспортные приложения).

При ограничениях мобильного интернета доступ к этим сервисам нужен для обеспечения транспортной доступности, выполнения трудовых и социальных обязательств, пояснили общественники.

Сейчас в список Минцифры входят Госуслуги, соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники», национальный мессенджер MAX, сервисы Яндекса. Также будут доступны Ozon и Wildberries, Авито, Дзен и Rutube.

В списке есть сайты Правительства и Администрации Президента РФ, сайт платежной системы «Мир», Федеральная платформа дистанционного голосования, сайты мобильных операторов.

Ранее Шадаев обещал, что в ближайшее время перечень обновят.