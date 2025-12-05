❓❓❓ У ФНС спрашивают, где взять деньги для уплаты страховых взносов за директора, если вообще нет доходов

Компания, которая создает на государственные деньги опытные образцы, не понимает, откуда брать деньги на уплату взносов за директора, если у компании нет доходов — один грант закончился, а следующий еще не поступил. И не только она.

С 2026 года за гендиректора организации нужно платить страховые взносы с МРОТ. В чате ФНС это изменение подняло волну негодования и породило массу вопросов.

Например, пользователь интересуется, как платить страховые взносы, если у самой организации нет доходов. Такое может быть в ситуации, когда закончился грант или нет пока что следующего гранта или инвестиций. Производство не может пока продать созданный опытный образец, чтобы уплатить взносы.

«Откуда, предполагается, директор должен взять деньги? Вы будете банкротить такую организацию? А если на организации есть интеллектуальная собственность, созданная на госденьги (гранты)», — спрашивает пользователь.

Представитель ФНС ответил на все лаконично и определенно, а именно:

«Вопрос в части определения источника денежных средств, необходимых для уплаты обязательных налогов, страховых взносов, установленных законодательством, не регулируется положениями НК», — сказано в чате ФНС.

Точно так же налоговики ответили на похожие вопросы коммерческой организации, у которой доходы носят периодический и нерегулярный характер и их не хватает для уплаты страховых взносов из МРОТ.

Недавно мы писали, что страховые взносы придется платить даже за директора, который находится на СВО.

Какие разъяснения дала ФНС по страховым взносам с МРОТ за директора с 2026 года — в нашем обзоре.