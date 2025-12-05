❗ ФНС: нужно ли платить на АУСН страховые взносы за директора

Тариф страховых взносов для АвтоУСН в 2026 году не меняется, то есть за руководителя платить не придется.

ФНС разъяснила, распространяется ли на АУСН обязанность с 2026 года уплачивать страховые взносы с МРОТ за директора – единственного руководителя компании.

Ст. 18 закона от 25.02.2022 № 17-ФЗ устанавливает нулевой тариф взносов для плательщиков АУСН.

Положения закона № 425-ФЗ (о налоговой реформе) не вносят изменения в размер тарифа страховых взносов на АУСН, ответили налоговики.

То есть платить взносы с МРОТ за учредителя в 2026 году на АУСН не придется.

Какие разъяснения дала ФНС по страховым взносам с МРОТ за директора с 2026 года — в нашем обзоре.