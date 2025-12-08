Нилов рассказал о требованиях к повышенной оплате сверхурочных работ

Повышение лимита переработок до 240 часов в год должно сопровождаться повышением оплаты.

Увеличение лимита сверхурочных работ со 120 до 240 часов в год должно сопровождаться повышенной оплатой труда. Так считает глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Ранее правительство утвердило дорожную карту, где предусмотрено принятие к апрелю 2026 года поправок об увеличении годовой нормы сверхурочных работ в два раза – со 120 до 240 часов в год.

«Сегодня у нас при переработках повышенная оплата: первые два часа — коэффициент 1,5, потом идет двойной коэффициент. И в том случае, если будет увеличение [лимита на сверхурочный труд], то нужно и этот вопрос тоже предусмотреть: предусмотреть механизм оплаты, чтобы принцип справедливости сохранился», — отметил Нилов.

Он считает, что рынок труда меняется, и параметры, установленные десятки лет назад, должны корректироваться. Но нужно помнить и про здоровье работающего человека.

«Поэтому любые подобные корректировки, направленные на увеличение часов переработки, сокращение списка запрещенных профессий, с одной стороны, это нужно делать, но нужно делать очень деликатно, аккуратно, в балансе», — уточнил депутат.

Нилов добавил, что депутаты видели предварительный текст правительственного законопроекта. Его в ближайшее время внесут в Госдуму.