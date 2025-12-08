За семь лет в России потребуется заменить 12 млн сотрудников
В течение ближайших семи лет в РФ нужно заменить примерно 12,2 млн специалистов. Об этом заявил глава Минтруда Антон Котяков.
Также он оценил ежегодную потребность в новых кадрах примерно в 1,7 млн человек, пишет «Известия».
Заметный кадровый дефицит ожидают в обрабатывающей промышленности, строительном секторе, в социальной сфере и медицине, в логистике и транспорте, а также в IT-отрасли. В некоторых из перечисленных областей работодатели уже сообщают о нехватке персонала.
«Увеличить количество занятых необходимо примерно в 40 субъектах РФ, и именно на них будут распределяться основной объем замещающей потребности», — сказала управляющий директор по суверенным и региональным «Эксперт РА» Татьяна Тирских.
Чтобы сократить кадровые разрывы, государству предстоит модернизировать систему образования и переподготовки, расширять целевые программы и ориентировать обучение на практику.
По данным за 2025 год, работодатели активно ищут сотрудников из сферы розничной торговли (открыто больше 1,3 млн вакансий). На втором месте — спрос на сеньор-разработчиков в сфере IT, DevOps- и киберспециалистов.
