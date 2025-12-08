📄 В декабре уведомление по НДФЛ нужно сдать три раза
Уведомление об исчисленных суммах НДФЛ в декабре подается три раза, напомнило региональное УФНС.
Когда нужно отчитаться и заплатить налог:
Срок подачи уведомления
Период выплаты дохода
Код отчетного периода
Срок уплаты налога
До 3 числа
С 23 по 30 ноября
34/12
Не позднее 5 декабря
Не позднее 25 числа
С 1 по 22 декабря
34/03
Не позднее 29 декабря
Не позднее 30 числа, в последний рабочий день года
С 23 по 31 декабря
34/13
Не позднее 30 декабря
Уведомление по НДФЛ подается, если в пользу физлиц была выплата дохода.
Также отправляют уведомление по страховым взносам:
не позднее 25 декабря – за ноябрь 2025, код отчетного периода — 34/02, срок уплаты – не позднее 29 декабря;
не позднее 30 декабря – за декабрь, код отчетного периода — 34/03, срок уплаты — не позднее 30 декабря.
Также в уведомлении нужно указывать:
ИНН и КПП (для организаций) в соответствии со свидетельством о постановке на учет;
код ОКТМО;
КБК:
по налогу на доходы физических лиц – 18210102010011000110 (НДФЛ по ставке 13% для налога с доходов до 2,4 млн);
по страховым взносам – 18210201000011000160;
сумму налога;
отчетный год – 2025.
В одном уведомлении можно указать информацию по нескольким налогам, заполнив для каждого налога отдельный блок.
Уведомление можно отправить в электронной форме:
по ТКС с применением УКЭП через оператора ЭДО;
через сервис «Представление налоговой и бухгалтерской отчетности в электронной форме» на сайте ФНС, сформировав уведомление в бесплатной программе «Налогоплательщик ЮЛ»;
Если не отправить уведомление поступившие денежные средства не будут распределены в счет соответствующих налогов, положительное сальдо может быть использовано для погашения других обязанностей, добавили налоговики.
Комментарии3
Ну а если не сдадите в декабре ни одного уведомления по НДФЛ то ничего Вам за это не будет...
не надо так писать!
такой обязанности нет!
МОЖНО сдать - МОЖНО
по закону - срок общий - до 28 января 2026 года!
но поскольку это квартальный отчёт, то его можно вовсе не делать - все сведения будут в РСВ
для погашения ДРУГИХ.... - может быть применено и с уведомлением!
именно для этого и вводилась эта схема с ЁНС-ЁНП и самостоятельным зачётом наложкой этих денег в счёт выбранных ими налогов и ДРУГИХ платежей