Уведомление по ЕНП

📄 В декабре уведомление по НДФЛ нужно сдать три раза

Налоговики напомнили об обязанности отправить ЕНП-уведомления в декабре 2025 года 3-го, 25 и 30 числа.

Уведомление об исчисленных суммах НДФЛ в декабре подается три раза, напомнило региональное УФНС.

Когда нужно отчитаться и заплатить налог:

Срок подачи уведомления

Период выплаты дохода

Код отчетного периода

Срок уплаты налога

До 3 числа

С 23 по 30 ноября

34/12

Не позднее 5 декабря

Не позднее 25 числа

С 1 по 22 декабря

34/03

Не позднее 29 декабря

Не позднее 30 числа, в последний рабочий день года

С 23 по 31 декабря

34/13

Не позднее 30 декабря

Уведомление по НДФЛ подается, если в пользу физлиц была выплата дохода.

Также отправляют уведомление по страховым взносам:

  • не позднее 25 декабря – за ноябрь 2025, код отчетного периода — 34/02, срок уплаты – не позднее 29 декабря;

  • не позднее 30 декабря – за декабрь, код отчетного периода — 34/03, срок уплаты — не позднее 30 декабря.

Также в уведомлении нужно указывать:

  • ИНН и КПП (для организаций) в соответствии со свидетельством о постановке на учет;

  • код ОКТМО;

  • КБК:

    • по налогу на доходы физических лиц – 18210102010011000110 (НДФЛ по ставке 13% для налога с доходов до 2,4 млн);

    • по страховым взносам – 18210201000011000160;

  • сумму налога;

  • отчетный год – 2025.

В одном уведомлении можно указать информацию по нескольким налогам, заполнив для каждого налога отдельный блок.

Уведомление можно отправить в электронной форме:

Если не отправить уведомление поступившие денежные средства не будут распределены в счет соответствующих налогов, положительное сальдо может быть использовано для погашения других обязанностей, добавили налоговики.

Автор

Комментарии

3
  • п
    понаехавший Тут

    Ну а если не сдадите в декабре ни одного уведомления по НДФЛ то ничего Вам за это не будет...

  • Arhimed0
    Главный бухгалтер
    📄 В декабре уведомление по НДФЛ нужно сдать три раза

    Также отправляют уведомление по страховым взносам:

    не позднее 30 декабря – за декабрь, код отчетного периода — 34/03, срок уплаты — не позднее 30 декабря.

    не надо так писать!

    такой обязанности нет!

    МОЖНО сдать - МОЖНО

    по закону - срок общий - до 28 января 2026 года!

    но поскольку это квартальный отчёт, то его можно вовсе не делать - все сведения будут в РСВ

  • Arhimed0
    Главный бухгалтер
    📄 В декабре уведомление по НДФЛ нужно сдать три раза

    Если не отправить уведомление поступившие денежные средства не будут распределены в счет соответствующих налогов, положительное сальдо может быть использовано для погашения других обязанностей, добавили налоговики.

    для погашения ДРУГИХ.... - может быть применено и с уведомлением!

    именно для этого и вводилась эта схема с ЁНС-ЁНП и самостоятельным зачётом наложкой этих денег в счёт выбранных ими налогов и ДРУГИХ платежей

ГлавнаяБух.Совет