📄 В декабре уведомление по НДФЛ нужно сдать три раза

Налоговики напомнили об обязанности отправить ЕНП-уведомления в декабре 2025 года 3-го, 25 и 30 числа.

Уведомление об исчисленных суммах НДФЛ в декабре подается три раза, напомнило региональное УФНС.

Когда нужно отчитаться и заплатить налог:

Срок подачи уведомления Период выплаты дохода Код отчетного периода Срок уплаты налога До 3 числа С 23 по 30 ноября 34/12 Не позднее 5 декабря Не позднее 25 числа С 1 по 22 декабря 34/03 Не позднее 29 декабря Не позднее 30 числа, в последний рабочий день года С 23 по 31 декабря 34/13 Не позднее 30 декабря

Уведомление по НДФЛ подается, если в пользу физлиц была выплата дохода.

Также отправляют уведомление по страховым взносам:

не позднее 25 декабря – за ноябрь 2025, код отчетного периода — 34/02, срок уплаты – не позднее 29 декабря;

не позднее 30 декабря – за декабрь, код отчетного периода — 34/03, срок уплаты — не позднее 30 декабря.

Также в уведомлении нужно указывать:

ИНН и КПП (для организаций) в соответствии со свидетельством о постановке на учет;

код ОКТМО;

КБК: по налогу на доходы физических лиц – 18210102010011000110 (НДФЛ по ставке 13% для налога с доходов до 2,4 млн); по страховым взносам – 18210201000011000160;

сумму налога;

отчетный год – 2025.

В одном уведомлении можно указать информацию по нескольким налогам, заполнив для каждого налога отдельный блок.

Уведомление можно отправить в электронной форме:

Если не отправить уведомление поступившие денежные средства не будут распределены в счет соответствующих налогов, положительное сальдо может быть использовано для погашения других обязанностей, добавили налоговики.

