📄 Эксперимент по переходу на электронные квитанции ЖКУ продлили на 2026 год

Пока что пилотные проекты работают только в Московской области. Их продлили, чтобы масштабировать на всю Россию.

Кабмин решил до конца 2026 года продлить пилотные проекты по переходу на цифровые квитанции ЖКУ, а также электронный документооборот обслуживания газового оборудования.

Эксперимент проходит с 2024 года в Московской области. Он позволил местным жителям отказаться от дублирования на бумаге платежек за коммунальные услуги. Получить единый платежный документ можно на региональном портале Госуслуг. Такой опцией воспользовались 53 тыс. жителей.

«Пилотные проекты Московской области доказали свою эффективность <…>. При дальнейшем развитии эти подходы могут быть масштабированы на всю страну. Собственно, в этой связи и было принято решение об их продлении на 2026 год», — сказал руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко.

Также на региональном портале работает шесть сервисов, которые позволяют заключить договор на обслуживание газового оборудования, заказать поверку счетчиков, ремонт или замену оборудования и другие услуги.

По просьбам жителей Подмосковья в пилотный проект добавят еще две услуги — отключение газового оборудования и установку или замену газовых счетчиков, а также возможность подписывать акты выполненных работ простой электронной подписью.

