⚡ С 2026 года будет новая форма РСВ

ФНС подготовила проект с изменениями в форму расчета по страховым взносам.

Проект опубликован на федеральном портале 5 декабря 2025 года.

Меняется приложение 3.1, где сейчас отражают условия применения пониженного тарифа для обрабатывающего бизнеса.

С 2026 года в этом листе надо будет также отражать условия (долю доходов) для пониженного тарифа в малом и среднем бизнесе, который включен в перечень льготных видов деятельности. Напомним, этот перечень должно утвердить Правительство.

Вместо тарифа 20 для МСП будет тариф 32 – для субъектов МСП, с ОКВЭД из перечня Правительства. Вместо кода категории МС будет код ПВ.

В части отражения выплат директору никаких изменений в РСВ нет.

По новой норме НК выплаты директору менее МРОТ будут приниматься равными МРОТ.

Таким образом, если у директора зарплата = 0, в 2026 году в РСВ в подразделе 1 и разделе 3 будет отражаться выплата в размере МРОТ.

Новая форма вступит в силу по истечении 2 месяцев после дня официального опубликования приказа.