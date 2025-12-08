В каких случаях за директора надо платить взносы с МРОТ в 2026 году: 24 ответа на ваши вопросы

Новая норма НК РФ про взносы за директора с МРОТ вызывает у бизнеса очень много вопросов. Официальных разъяснений от Минфина пока нет. Отвечать на эти многочисленные вопросы сейчас приходится ФНС в Телеграм-чате ведомства. Мы проанализировали эту информацию и подготовили для вас ответы на самые популярные вопросы.

Если организация не работает (нулевка), надо ли платить взносы за директора с МРОТ? Да, надо.

Если директор находится в отпуске без сохранения зарплаты, надо ли за него платить взносы с МРОТ? Да, надо.

Если директор – единственный учредитель и с ним нет трудового договора, надо ли за него платить взносы с МРОТ? Да, надо.

Если директор находится в отпуске по уходу за ребенком, надо ли за него платить взносы с МРОТ? Да, надо.

Если директору начисляется зарплата, но он тяжело заболел и оформил больничный на несколько месяцев, надо ли за эти месяцы начислять взносы с МРОТ? Да, надо.

Если директор находится на СВО и трудовой договор с ним приостановлен на основании ст. 351.7 ТК, надо ли за него платить взносы с МРОТ? Да, надо.

Если директор-учредитель находится на СВО, а трудового договора с ним нет, надо ли за него платить взносы с МРОТ? Да, надо.

Если в качестве ЕИО в ЕГРЮЛ числится управляющий-ИП, надо ли за него платить взносы с МРОТ? Нет, не надо. Этот ИП платит за себя фиксированные взносы.

Если компания находится на Крайнем Севере, за директора надо платить взносы с МРОТ или с МРОТ х РК? Взносы надо платить с МРОТ.

Если в регионе установлена минимальная зарплата выше федерального МРОТ, за директора надо платить взносы от регионального МРОТ? Нет. Взносы за директора надо платить от федерального МРОТ.

Если директор работает на полставки, за него надо платить взносы с МРОТ или с 0,5 МРОТ? Взносы надо платить с МРОТ.

Если директор – внешний совместитель на поставки, за него надо платить взносы с МРОТ или с 0,5 МРОТ? Взносы надо платить с МРОТ.

Если директор сейчас работает на поставки за 0,5 МРОТ, с 2026 года его надо переводить на полную ставку? Нет, не надо. Директор может работать на полставки за 0,5 МРОТ, но взносы за него надо платить с МРОТ.

Если директор сейчас находится в отпуске без сохранения зарплаты, с 2026 года его надо выводить из этого отпуска? Нет, это необязательно. Директор так и будет в отпуске без сохранения зарплаты, но взносы за него надо платить.

В 2026 году у директора в табеле обязательно должны быть восьмерки? Нет. Сколько часов в день работает директор, работает ли вообще, значения не имеет. В любом случае взносы будут с МРОТ.

В 2026 году директору обязательно начислять зарплату не менее МРОТ? Нет, необязательно. Директор может быть без зарплаты, но взносы за него надо платить с МРОТ.

Надо ли платить взносы с МРОТ за руководителя НКО? Нет, новая норма НК про взносы с ЕИО распространяется только на коммерческие организации.

Если руководитель – глава КФХ в форме юрлица, надо ли за него платить взносы с МРОТ? Нет, не надо. Глава КФХ платит за себя фиксированные взносы.

За всех остальных работников тоже надо платить взносы как минимум с МРОТ? Нет. Новая норма НК касается только руководителей организаций.

Если директор не работал часть месяца, то взносы надо начислять в пропорции к МРОТ, ведь о пропорции сказано в новой норме НК? Нет. Взносы надо начислять с МРОТ. Пропорция применяется не при выполнении трудовых обязанностей, а при осуществлении физлицом полномочий единоличного исполнительного органа неполный месяц. А полномочия ЕИО директор исполняет все то время, пока он числится в ЕГРЮЛ как директор.

Будут ли взносы с МРОТ за директора, если компания на АУСН? Нет. При АУСН тариф взносов – 0%. Взносы за директора = МРОТ х 0% = 0.

Если взносы за директора надо начислять с МРОТ, то НДФЛ тоже надо платить с МРОТ? Нет. НДФЛ надо удерживать с реальных выплат. Если их нет, то и НДФЛ не будет.

Если компания подала документы на упрощенную ликвидацию, пока она не ликвидирована, надо платить взносы за директора с МРОТ? Да, надо.

Если у компании нет деятельности, где брать деньги на взносы за директора? Где вы будете брать деньги – это ваше дело. НК РФ такие вопросы не регулирует.