❗ До 17 декабря 2025 года нужно утвердить график отпусков

Если забыть составить график отпусков, то компании рискуют получить штраф до 50 тысяч рублей.

Согласно ст. 123 ТК, работодатели должны утвердить график отпусков как минимум за две недели до нового года. В 2025 году этот день — до 17 декабря.

В график отпусков включают всех штатных сотрудников, совместителей, работников в отпуске по уходу за ребенком и на больничном.

Если на предприятии работает профсоюз, нужно согласовать отпуска с ним, а также учесть, что на это потребуется еще не более 5 рабочих дней.

Если вовремя не составить график, можно получить штраф. ИП и малые предприятия заплатят от 1 до 5 тыс. рублей, другие компании — от 30 до 50 тыс.

Штрафы за нарушения в кадровых документах в 2025 / 2026 году

При несоблюдении правил кадрового учета бизнес сталкивается с административными штрафами и другими последствиями. Разбираем распространенные типы нарушений и санкции, которые за них грозят.

