❗ До 17 декабря 2025 года нужно утвердить график отпусков
Согласно ст. 123 ТК, работодатели должны утвердить график отпусков как минимум за две недели до нового года. В 2025 году этот день — до 17 декабря.
В график отпусков включают всех штатных сотрудников, совместителей, работников в отпуске по уходу за ребенком и на больничном.
Если на предприятии работает профсоюз, нужно согласовать отпуска с ним, а также учесть, что на это потребуется еще не более 5 рабочих дней.
Если вовремя не составить график, можно получить штраф. ИП и малые предприятия заплатят от 1 до 5 тыс. рублей, другие компании — от 30 до 50 тыс.
☀️ Конференция по налоговой реформе-2026 и бухучету в Краснодаре!
Краснодар — родина «Клерка»! 2,5 года назад первую свою конференцию мы провели именно здесь.
Спустя 2 года мы вернулись. Да не просто вернулись, а с лучшими спикерами страны! Это, без преувеличения, уникальное мероприятие — можно вживую послушать лучших российских экспертов по налогам и учету, задать им любые вопросы, получить инструкции по работе в новых условиях.
Волнующие всех темы — мы собрали программу, чтобы максимально охватить все важные для бухгалтеров темы.
Мероприятие пройдет 17 декабря 2025 года в Краснодаре — ул. Красная, 120, отель Marriott. Регистрация уже началась.
Скорее выбирайте лучшие места — онлайн-трансляции не будет!
