Рассчитываться с нерезидентами можно только через уполномоченные банки

Если договор заключен между резидентом и нерезидентом РФ, операция признается валютной, даже если пройдет в рублях.

ФНС по новым регионам разъяснила особенности операций по купле-продаже имущества с участием иностранцев.

В России сделки осуществляются в национальной валюте – рублях. Если цена определена в иностранной валюте, расчет производится по официальному курсу ЦБ.

«Если договор заключен между резидентом и нерезидентом РФ, операция признается валютной, независимо от того, что фактически пройдет в рублях», — уточнили налоговики.

Нерезидентом в данном случае считается иностранный гражданин без вида на жительство в России или лицо без гражданства.

Форма расчета при валютных операциях – исключительно безналичная через расчетные счета в уполномоченных банках. То есть рассчитываться с нерезидентом, например, за приобретенный автомобиль наличными – запрещено.

За нарушение этих требований предусмотрен административный штраф от 20% до 40% от суммы сделки, добавили представители налоговой службы.