🔁 С 15 декабря 2025 меняется порядок обмена электронными документами с ФНС

ФНС поменяла формат транспортного контейнера при взаимодействии по ТКС.

ФНС внесла изменения в унифицированный формат транспортного контейнера при информационном взаимодействии с налоговыми органами по ТКС.

Приказ ведомства от 27.11.2025 № ЕА-7-26/1024@ опубликован на сайте налоговой службы.

Унифицированный формат транспортного контейнера применяется при обмене электронными документами между налоговой и налогоплательщиками. Вносят такие изменения:

добавили код «1184076» в пункт 3.1.3.1 раздела 3;

в графе «Длина» строки 2 таблицы 2.1 «Состав и форматы полей таблицы KOFO» раздела 2 приложения № 18 к Унифицированному формату значение «500» заменили на «1500».

Также добавлены в новой редакции:

раздел IX приложения № 1 к Унифицированному формату;

приложение № 5 к формату;

таблица 16.5 приложения № 16 к формату.

Поправки вступят в силу с 15 декабря 2025 года.

Изменения внесли для унификации ЭДО между налогоплательщиками и налоговиками по ТКС с использованием УКЭП (технологический процесс 103.06.02.02.0010 «Прием и обработка документов, представленных в налоговые органы в электронной форме по ТКС с применением УКЭП»), уточняется в приказе.

