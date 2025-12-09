Для выявления нарушений с самозанятыми налоговые органы применяют систему «МАРМ НПД»

Сначала среди предпринимателей, которые подменяют трудовые отношения договорами ГПХ, проведут разъяснительную работу, и если не поможет, то запустят налоговую проверку.

Недобросовестные работодатели злоупотребляют специальным режимом для самозанятых. Вместо заключения трудовых договоров с сотрудниками они оформляют гражданско-правовые договоры и недоплачивают в бюджет налоги и страховые взносы.

При этом сами работники остаются без гарантированных оплачиваемых отпусков, больничных и прочих социальных гарантий.

Чтобы выявлять таких работодателей, ФНС использует автоматизированную систему «МАРМ НПД». Она анализирует множество критериев. Например, периодичность и объем выплат самозанятым лицам, количество источников доходов плательщиков НПД, постоянство взаимоотношений с заказчиками, предыдущие места работы самозанятых лиц. Об этом сказано на сайте ФНС.

Если компании попадают в зону риска, налоговики проводят разъяснительную работу, приглашая бизнес на встречу с межведомственной комиссией по нелегальной занятости. Если это не поможет оформить официальные трудовые отношения, будет полноценная налоговая проверка.