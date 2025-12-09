Премиум 8016 Мобильная
🔴 Вебинар: Финансовое планирование на 2026 год: как выжить и расти в новой реальности →
Страховые взносы

ФНС: нужно ли платить взносы с зарплаты директора в процессе ликвидации компании

Новый закон с 2026 года не предусматривает никаких исключений для уплаты страховых взносов с руководителя. В том числе если фирма не работает и находится в стадии ликвидации.

В чат ФНС продолжают сыпаться вопросы о разъяснении Федерального закона от 28.11.2025 № 425-ФЗ (о налоговой реформе). Согласно документу, с 1 января 2026 года будет установлена минимальная база для исчисления страховых взносов в размере МРОТ в отношении физлица-единоличного исполнительного органа (ЕИО) организации.

Это касается в том числе компаний, которые в процессе ликвидации и у которых нет дохода, поскольку фирма не работает. Однако уволить директора, согласно процедуре, можно только в конце ликвидации.

«Не предусмотрено исключений по уплате страховых взносов в отношении физического лица, являющегося единоличным исполнительным органом коммерческой организации», — ответил представитель ФНС.

Смотрите другие ответы ФНС по страховым взносам за руководителя в нашем обзоре.

☀️ Конференция по налоговой реформе-2026 и бухучету в Краснодаре!

Краснодар — родина «Клерка»! 2,5 года назад первую свою конференцию мы провели именно здесь.

Спустя 2 года мы вернулись. Да не просто вернулись, а с лучшими спикерами страны! Это, без преувеличения, уникальное мероприятие — можно вживую послушать лучших российских экспертов по налогам и учету, задать им любые вопросы, получить инструкции по работе в новых условиях.  

Волнующие всех темы — мы собрали программу, чтобы максимально охватить все важные для бухгалтеров темы.

Мероприятие пройдет 17 декабря 2025 года в Краснодаре — ул. Красная, 120, отель Marriott. Регистрация уже началась. 

Скорее выбирайте лучшие места — онлайн-трансляции не будет! Купить билет

Автор

Наталия Лукина
Обзоры новостей

💥Обзор новостей: Путин надеется, что повышение НДС будет временным, из-за роста НДС бизнес не должен уходить в тень, нужно избавиться от «ненужных никому отчетов»

Рассказываем о самых главных событиях, о которых писали и которые обсуждали в мире.

110

Начать дискуссию

ГлавнаяБух.Совет