ФНС: нужно ли платить взносы с зарплаты директора в процессе ликвидации компании
В чат ФНС продолжают сыпаться вопросы о разъяснении Федерального закона от 28.11.2025 № 425-ФЗ (о налоговой реформе). Согласно документу, с 1 января 2026 года будет установлена минимальная база для исчисления страховых взносов в размере МРОТ в отношении физлица-единоличного исполнительного органа (ЕИО) организации.
Это касается в том числе компаний, которые в процессе ликвидации и у которых нет дохода, поскольку фирма не работает. Однако уволить директора, согласно процедуре, можно только в конце ликвидации.
«Не предусмотрено исключений по уплате страховых взносов в отношении физического лица, являющегося единоличным исполнительным органом коммерческой организации», — ответил представитель ФНС.
