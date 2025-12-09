ФНС: нужно ли платить взносы с зарплаты директора в процессе ликвидации компании

Новый закон с 2026 года не предусматривает никаких исключений для уплаты страховых взносов с руководителя. В том числе если фирма не работает и находится в стадии ликвидации.

В чат ФНС продолжают сыпаться вопросы о разъяснении Федерального закона от 28.11.2025 № 425-ФЗ (о налоговой реформе). Согласно документу, с 1 января 2026 года будет установлена минимальная база для исчисления страховых взносов в размере МРОТ в отношении физлица-единоличного исполнительного органа (ЕИО) организации.

Это касается в том числе компаний, которые в процессе ликвидации и у которых нет дохода, поскольку фирма не работает. Однако уволить директора, согласно процедуре, можно только в конце ликвидации.

«Не предусмотрено исключений по уплате страховых взносов в отношении физического лица, являющегося единоличным исполнительным органом коммерческой организации», — ответил представитель ФНС.

