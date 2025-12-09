Роструд: нужно ли вносить в трудовую книжку запись о замещении декретницы

В трудовую книжку вносят все сведения о работнике и выполняемой им работе.

Роструд ответил на вопрос, обязан ли работодатель внести запись в трудовую книжку, если работник замещает сотрудника, который находится в декретном отпуске.

«Работодатель обязан внести сведения о работнике в трудовую книжку по срочному трудовому договору на период отсутствия основного работника», — написало ведомство.

Это предусмотрено в ч. 4 ст. 66 ТК: в трудовую книжку вносят сведения о работнике, выполняемой работе, переводах на другую постоянную работу, об увольнении, а также основания прекращения трудового договора и сведения о награждениях за успехи в работе.

Срочный трудовой договор заключается на время исполнения обязанностей отсутствующего работника, за которым сохраняется его место работы – абз. 2 ч. 1 ст. 59 ТК.

Научим оформлять и вести трудовые книжки на онлайн-курсе «Кадровый учет: документы, воинский учет, 1С». Вы узнаете, как сотрудничать с несовершеннолетними и самозанятыми, начислять премии, предоставлять отгулы и работать с персданными.

Цена со скидкой 74 % 4 900 ₽ вместо 18 990 ₽. Осталось 3 курса по этой цене.

Купить курс

Больше онлайн-курсов по акции в каталоге «Клерка».