😮 Совфед поддерживает наделение Росфинмониторинга доступом к данным о переводах по СБП

Комитет Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам поддерживает предложение Росфинмониторинга о наделении его полномочиями по получению информации от Национальной системы платежных карт (НСПК).

Об этом заявил замначальника юридического управления Росфинмониторинга Владимир Грачев.

«Предусматривается наделение службы полномочиями по взаимодействию с НСПК. Это позволит службе для реализации возложенных полномочий получать платежную информацию, связанную с денежными переводами, совершенными с сервисом быстрых платежей Банка России, универсального платежного кода и национальной платежной системы "Мир"», — сказал Грачев.

По его словам, это позволит финразведке оперативно проводить необходимые мероприятия и сократит нагрузку на банки за счет снижения количества направляемых запросов.

Порядок взаимодействия будет определяться соглашением с НСПК по согласованию с Центробанком.

Предполагается, что закон вступит в силу 1 сентября 2026 года. Госдума уже приняла законопроект в первом чтении.