Росфинмониторинг получит доступ к переводам по СБП

Депутатам Госдумы рекомендуют принять правительственный законопроект, по которому у финразведки появится доступ к операциям через Систему быстрых платежей.

Комитет Госдумы по финрынку рекомендовал принять во втором чтении правительственный законопроект, по которому у Росфинмониторинга появится право получать информацию о денежных переводах по Системе быстрых платежей (СБП).

Согласно проекту, финразведка сможет запрашивать у Национальной системы платежных карт (НСПК) сведения о транзакциях по СБП и платежной системе «Мир». Это нужно, чтобы противодействовать легализации доходов, полученных преступным путем, а также финансированию терроризма.

Данные об операциях с универсальным платежным кодом Росфинмониторинг будет получать бесплатно.

Законопроект прошел первое чтение 17 сентября 2025 года. Если его примут, положения вступят в силу с 1 сентября 2026 года.