💣 С 5 декабря 2025 года снова изменились реквизиты уплаты ЕНП
Тульские налоговики сообщают, что с 05.12.2025 вместо КПП 770801001 для получателя в платежках на уплату налогов надо указывать КПП 770701001.
Новые реквизиты такие:
Получатель: Казначейство России (ФНС России).
ИНН получателя: 7727406020.
КПП получателя: 770701001.
Наименование банка получателя средств: ОКЦ № 7 ГУ Банка России по ЦФО //УФК по Тульской области, г. Тула.
БИК банка получателя средств: 017003983.
Номер счета банка получателя средств: 40102810445370000059.
Номер казначейского счета: 03100643000000018500.
В выписке из ЕГРЮЛ у МИФНС по Управлению долгом новый адрес и новый КПП значатся с 5 декабря 2025 года.
ФНС сообщает, что до 12.12.2025 предусмотрен переходный период, когда будет проводится перекодировка КПП получателя.
«Указание старого КПП в переходный период никак не повлияет на зачисление денежных средств в бюджет. Денежные средства поступят своевременно и будут учтены в обязательствах налогоплательщика», говорится в сообщении ФНС.
ФНС подготовила образцы платежек на налоги с 05.12.2025. Они — во вложении к этой новости.
Напомним, предыдущее изменение реквизитов для уплаты налогов было 27 октября 2025 года. Тогда изменилось название банка получателя. Теперь поменяли КПП получателя.
И почему я читаю это на клерке и 9 числа? Где рассылка от налоговой?!