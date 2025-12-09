Как участникам СВО получить налоговые льготы в Краснодарском крае
Сотрудники Межрайонной ИФНС № 1 по Краснодарскому краю напомнили, что участники СВО и их семьи освобождаются от уплаты налога на имущество в отношении одного объекта налогообложения каждого вида. Это может быть:
квартира, часть квартиры или комнаты;
жилой дом или часть жилого дома;
помещение или сооружение;
хозяйственное строения или сооружение;
гараж или машино-место.
Если участники СВО стали ветеранами боевых действий, то они могут не платить транспортный налог в отношении одного объекта каждого вида: легкового автомобиля (до 150 л.с.) и мотоцикла (до 30 л.с.).
Ветераны и инвалиды боевых действий могут уменьшить земельный налог на величину кадастровой стоимости 600 кв. м площади одного участка.
«Для применения льгот периодом участия в СВО признается календарный год, в течение которого лицо было привлечено к участию в СВО, независимо от срока такого участия в течение этого года», — сказано на сайте ФНС.
Налоговые льготы предоставят в беззаявительном порядке, если у налоговиков будут сведения из СФР и военных ФОИВов. Кроме того, можно самостоятельно подать заявление в налоговую через личный кабине на сайте ФНС, в МФЦ, по почте или лично.
