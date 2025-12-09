Премиум 8016 Мобильная
🔴 Вебинар: Финансовое планирование на 2026 год: как выжить и расти в новой реальности →
Льготные категории населения

Как участникам СВО получить налоговые льготы в Краснодарском крае

Участники СВО и их семьи могут получить льготы по налогу на имущество, земельному и транспортному налогам.

Сотрудники Межрайонной ИФНС № 1 по Краснодарскому краю напомнили, что участники СВО и их семьи освобождаются от уплаты налога на имущество в отношении одного объекта налогообложения каждого вида. Это может быть:

  • квартира, часть квартиры или комнаты;

  • жилой дом или часть жилого дома;

  • помещение или сооружение;

  • хозяйственное строения или сооружение;

  • гараж или машино-место.

Если участники СВО стали ветеранами боевых действий, то они могут не платить транспортный налог в отношении одного объекта каждого вида: легкового автомобиля (до 150 л.с.) и мотоцикла (до 30 л.с.).

Ветераны и инвалиды боевых действий могут уменьшить земельный налог на величину кадастровой стоимости 600 кв. м площади одного участка.

«Для применения льгот периодом участия в СВО признается календарный год, в течение которого лицо было привлечено к участию в СВО, независимо от срока такого участия в течение этого года», — сказано на сайте ФНС.

Налоговые льготы предоставят в беззаявительном порядке, если у налоговиков будут сведения из СФР и военных ФОИВов. Кроме того, можно самостоятельно подать заявление в налоговую через личный кабине на сайте ФНС, в МФЦ, по почте или лично.

☀️ Конференция по налоговой реформе-2026 и бухучету в Краснодаре!

Краснодар — родина «Клерка»! 2,5 года назад первую свою конференцию мы провели именно здесь.

Спустя 2 года мы вернулись. Да не просто вернулись, а с лучшими спикерами страны! Это, без преувеличения, уникальное мероприятие — можно вживую послушать лучших российских экспертов по налогам и учету, задать им любые вопросы, получить инструкции по работе в новых условиях.  

Волнующие всех темы — мы собрали программу, чтобы максимально охватить все важные для бухгалтеров темы.

Мероприятие пройдет 17 декабря 2025 года в Краснодаре — ул. Красная, 120, отель Marriott. Регистрация уже началась. 

Скорее выбирайте лучшие места — онлайн-трансляции не будет! Купить билет

Автор

Максим Игоревич
Бухгалтеры

Главбух — тоже КДЛ. Почему в 2025 году средний чек вашей ответственности составит 81 млн рублей

«Я человек маленький, мне сказали — я провела». Эту фразу я слышу регулярно, когда к нам приходят спасать личные активы. Но статистика Верховного Суда за 2024 год безжалостна: количество исков к бухгалтерам выросло на 28%, а средняя сумма взыскания — 81 миллион рублей.

5
Татьяна

Начать дискуссию

ГлавнаяБух.Совет