Как участникам СВО получить налоговые льготы в Краснодарском крае

Участники СВО и их семьи могут получить льготы по налогу на имущество, земельному и транспортному налогам.

Сотрудники Межрайонной ИФНС № 1 по Краснодарскому краю напомнили, что участники СВО и их семьи освобождаются от уплаты налога на имущество в отношении одного объекта налогообложения каждого вида. Это может быть:

квартира, часть квартиры или комнаты;

жилой дом или часть жилого дома;

помещение или сооружение;

хозяйственное строения или сооружение;

гараж или машино-место.

Если участники СВО стали ветеранами боевых действий, то они могут не платить транспортный налог в отношении одного объекта каждого вида: легкового автомобиля (до 150 л.с.) и мотоцикла (до 30 л.с.).

Ветераны и инвалиды боевых действий могут уменьшить земельный налог на величину кадастровой стоимости 600 кв. м площади одного участка.

«Для применения льгот периодом участия в СВО признается календарный год, в течение которого лицо было привлечено к участию в СВО, независимо от срока такого участия в течение этого года», — сказано на сайте ФНС.

Налоговые льготы предоставят в беззаявительном порядке, если у налоговиков будут сведения из СФР и военных ФОИВов. Кроме того, можно самостоятельно подать заявление в налоговую через личный кабине на сайте ФНС, в МФЦ, по почте или лично.