Глава СПЧ: договоры ГПХ должны соответствовать принципам ТК РФ

Договоры ГПХ, заключенные между самозанятыми и заказчиками, должны соответствовать принципам Трудового кодекса, считает глава СПЧ Валерий Фадеев.

«По нашему мнению, гражданско-правовые договоры, которые заключают самозанятые или индивидуальные предприниматели с заказчиками, когда эти договоры по духу являются трудовыми, должны соответствовать хотя бы общим принципам Трудового кодекса», — заявил он 09.12.2025 на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека с участием Президента РФ.

Также он предложил дать Роструду право обращения в суды с требованием о признании отношений трудовыми, если на это указала соответствующая проверка.

Кроме того, ведомству предлагается взаимодействовать по этой проблеме с Минтрудом, добавил председатель Совета по правам человека.