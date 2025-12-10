8018 ЦОК ОК БСН - Мобильная
Трудовые отношения

Глава СПЧ: договоры ГПХ должны соответствовать принципам ТК РФ

В Совете по правам человека предложили дать Роструду право требовать признания отношений трудовыми.

Договоры ГПХ, заключенные между самозанятыми и заказчиками, должны соответствовать принципам Трудового кодекса, считает глава СПЧ Валерий Фадеев.

«По нашему мнению, гражданско-правовые договоры, которые заключают самозанятые или индивидуальные предприниматели с заказчиками, когда эти договоры по духу являются трудовыми, должны соответствовать хотя бы общим принципам Трудового кодекса», — заявил он 09.12.2025 на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека с участием Президента РФ.

Также он предложил дать Роструду право обращения в суды с требованием о признании отношений трудовыми, если на это указала соответствующая проверка.

Кроме того, ведомству предлагается взаимодействовать по этой проблеме с Минтрудом, добавил председатель Совета по правам человека.

НДС на УСН

НДС на УСН в 2026 году, изменения ставок, лимитов и другие новшества для бизнеса

С 2026 года стартует налоговая реформа. Она затрагивает множество бизнесов и вводит новые правила для НДС, УСН, патента и страховых взносов. Пока законопроект с изменениями окончательно не принят, но вероятность вступления его в силу довольно высока. В этом материале — обзор главных планируемых нововведений.

