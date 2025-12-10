📱 Для производителей электроники хотят расширить налоговые льготы
Минпромторг предлагает предоставить больше льгот по налогу на прибыль и страховым взносам для производителей мониторов, проекторов, аудио-, видео- и сетевых плат, а еще принтеров и сканеров.
Бенефициарами изменений станут компании, которые специализируются на монопродуктах, например принтерах. Об этом пишут «Ведомости».
Сейчас налоговые льготы уже есть у организаций, которые выпускают ноутбуки, планшеты, смартфоны, кассовые аппараты и смарт-карты.
Недавно мы писали, какой будет ставка нового технологического сбора.
