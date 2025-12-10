8032 ЦОК ОК НДС на УСН Мобильная
Налоговые льготы по налогу на прибыль

📱 Для производителей электроники хотят расширить налоговые льготы

Компании, которые производят монопродукты, могут получить право на льготы по налогу на прибыль и страховым взносам. Это могут быть производители принтеров, сетевых плат, мониторов и других комплектующих.

Минпромторг предлагает предоставить больше льгот по налогу на прибыль и страховым взносам для производителей мониторов, проекторов, аудио-, видео- и сетевых плат, а еще принтеров и сканеров.

Бенефициарами изменений станут компании, которые специализируются на монопродуктах, например принтерах. Об этом пишут «Ведомости».

Сейчас налоговые льготы уже есть у организаций, которые выпускают ноутбуки, планшеты, смартфоны, кассовые аппараты и смарт-карты.

☀️ Конференция по налоговой реформе-2026 и бухучету в Краснодаре!

Краснодар — родина «Клерка»! 2,5 года назад первую свою конференцию мы провели именно здесь.

Спустя 2 года мы вернулись. Да не просто вернулись, а с лучшими спикерами страны! Это, без преувеличения, уникальное мероприятие — можно вживую послушать лучших российских экспертов по налогам и учету, задать им любые вопросы, получить инструкции по работе в новых условиях.  

Волнующие всех темы — мы собрали программу, чтобы максимально охватить все важные для бухгалтеров темы.

Мероприятие пройдет 17 декабря 2025 года в Краснодаре — ул. Красная, 120, отель Marriott. Регистрация уже началась. 

Мероприятие пройдет 17 декабря 2025 года в Краснодаре — ул. Красная, 120, отель Marriott.

НДС на УСН

НДС на УСН в 2026 году, изменения ставок, лимитов и другие новшества для бизнеса

С 2026 года стартует налоговая реформа. Она затрагивает множество бизнесов и вводит новые правила для НДС, УСН, патента и страховых взносов. Пока законопроект с изменениями окончательно не принят, но вероятность вступления его в силу довольно высока. В этом материале — обзор главных планируемых нововведений.

