Для всех врачей в РФ предложили ввести льготную ипотеку, подъемные и стимулирующие выплаты

Чтобы врачи могли спокойно отрабатывать три года после обучения в ординатуре, им хотят предоставить льготную ипотеку, а также выплаты, чтобы обустроиться на новом месте.

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил запустить на федеральном уровне льготную ипотеку для врачей, а также предоставить им подъемные и стимулирующие выплаты.

Он считает, что врачи ничем не хуже программистов. Сейчас для них есть региональные программы льготной ипотеки, но нужно сделать общефедеральную — чтобы медики могли покупать жилье по месту работы или постоянного проживания. Если специалист не готов взять ипотеку, ему можно предоставить социальное жилье или подъемные, чтобы обустроиться на новом месте.

«Но в первую очередь государство должно повысить зарплату медработников: врачам до 200% от средней зарплаты, фельдшерам и медсестрам — на уровне средней зарплаты», — заявил Сергей Миронов.

Изменения нужны из-за того, что все бюджетные места в ординатуре будут целевыми, а выпускникам придется отработать до трех лет в медучреждениях, которые участвуют в программе обязательного медицинского страхования.