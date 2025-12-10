8020 ЦОК ОК АУСН - Мобильная
Воинский учет

Участников СВО по контракту предлагают освободить от призыва в армию

Часть контрактников, участвовавших в специальной военной операции, продолжает получать повестки из военкоматов.

Депутаты от ЛДПР предложили освободить от призыва на срочную военную службу участников СВО по контракту. Законопроект внесен в Госдуму 10 декабря 2025 года.

Изменения предлагается внести в ст. 23 закона о военной службе. Сейчас от призыва освобождаются граждане, находившиеся в добровольческих формированиях. Такое же право хотят дать участникам СВО, заключившим контракты с организациями, содействующим ВС РФ, в зоне СВО.

«ЛДПР предлагает законодательно закрепить, что все граждане, заключившие контракты с организациями, которые содействуют выполнению задач, возложенных на ВС России в ходе СВО, и не менее шести месяцев участвовавшие в боевых действиях, контртеррористических операциях, или находившиеся в этот период на лечении после ранения или в плену, должны быть освобождены от призыва на срочную службу так же, как и добровольцы», — сказал депутат Леонид Слуцкий.

Сейчас часть контрактников, принимавших участие в СВО, продолжает получать повестки из военкоматов, несмотря на наличие удостоверений ветеранов боевых действий, государственных наград и документов о ранениях.

Если закон примут, он вступит в силу со дня официального опубликования.

Ранее мы сообщали, что законопроект об учете добровольческой службы для пенсии за выслугу лет приняли в первом чтении.

