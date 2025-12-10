Почти половина россиян хочет улучшить финансовое положение в 2026 году

Главный источник для увеличения дохода — рост зарплат, а также пассивный доход от банковских вкладов, инвестиций и сдачи имущества в аренду.

В 2026 году 45,9% россиян рассчитывают на то, что ситуация с их личными финансами улучшится. Противоположного мнения придерживаются 33%, а остальные 22,1% думаю, что у них ничего не изменится.

Чаще всего причинами положительных изменений участники опроса называют рост зарплат (27,3%) и пассивных доходов (9,9%). Об этом пишет «Прайм» со ссылкой на исследование финансовой онлайн-платформы Webbankir.

Каждый десятый связывает улучшение финансового благополучия с погашением долгов по кредитам (10,7%) и подработками (9,5%). На рост пособий надеются 8,7% россиян.