Если работника исключили из списка застрахованных – нужно доначислить взносы

Когда договор ДМС заключили на срок не менее года и при изменении списка застрахованных договор не меняется, суммы страховых взносов учитывают для налога на прибыль.

В письме от 16.04.2025 № 03-15-06/38070 Минфин разъяснил, как облагаются налогом на прибыль и страховыми взносами взносы по договорам ДМС работников при изменении списка застрахованных лиц в период действия договора.

Согласно п. 16 ст. 255 НК, к расходам на оплату труда для налога на прибыль относятся взносы по договорам добровольного личного страхования работников, заключаемым на срок не менее одного года. Есть ограничение – не более 6% от суммы расходов на оплату труда.

То есть платежи по договорам ДМС учитывают в расходах для налога на прибыль, если они отвечают критериям ст. 252 НК.

Одно из основных условий включения в расходы на оплату труда взносов по договору ДМС работников – это срок, на который заключен такой договор.

Таким образом, если договор ДМС заключен между организацией и страховой компанией на срок не менее одного года, и если при изменении списка застрахованных лиц не происходит изменения или прекращения действия вышеупомянутого договора, суммы страховых взносов по договору учитываются в расходах на оплату труда.

При этом, если договор заключен на срок не менее года, платежи по нему не подлежат обложению страховыми взносами.

Если же срок договора ДМС работника меньше года, при увольнении или принятии в штат новых работников – платежи по нему облагаются взносами в общем порядке.

