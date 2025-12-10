Мошенники обещают пониженную ставку НДС за переход по ссылке

Налоговики обнаружили очередную мошенническую схему: в мессенджерах пользователям обещают пониженную ставку НДС, но для этого нужно переслать номер или перейти по ссылке, чтобы записаться на прием.

ФНС предупреждает о том, что участились случаи мошенничества от лица налоговых органов. Злоумышленники делают рассылку в мессенджерах, в которой сообщают о возможности применять пониженную ставку НДС.

Однако для этого нужно выполнить некоторые действия. Например, переслать «номер для внесения в электронный список» или перейти по ссылке для получения номера электронной очереди. Об этом сказано на сайте ФНС.

Налоговики рекомендуют не отвечать на подобные сообщения и соблюдать осторожность, ведь настоящие сотрудники ФНС не запрашивают личные данные, не просят перевести деньги или перейти по ссылкам, а также не ведут запись на прием по телефону.

Все общение с налогоплательщиками идет только в личных кабинетах и с помощью рассылок через операторов электронного документооборота.