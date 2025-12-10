Для перехода на АУСН нужен расчетный счет в специальном банке — актуальный список есть в реестре ФНС
Чтобы применять АУСН, нужно открыть расчетный счет в одном из уполномоченных банков. Кредитные организации должны входить в специальный реестр, который обновляется. Актуальный перечень можно найти на сайте ФНС.
«Этот реестр ведет ФНС России и размещает на своем официальном сайте. Если в перечне банков банка налогоплательщика нет, нужно выбрать кредитную организацию из представленного перечня», — сказала начальник отдела камерального контроля специальных налоговых режимов УФНС по Смоленской области Нина Янкович.
Сейчас в список входят следующие банки:
ПАО Сбербанк;
АО КБ «Модульбанк»;
АО «Альфа – Банк»;
ПАО «Промсвязьбанк»;
АО «Т-Банк»;
ПАО Банк ВТБ;
ПАО Акционерный коммерческий банк «АК БАРС»;
ООО «БЛАНК БАНК»;
ООО «Банк Точка»;
АО «Россельхозбанк»;
ПАО «СДМ-Банк»;
АО «Сургутнефтегазбанк»
Эти кредитные организации обязаны передавать в налоговую данные об операциях по счетам налогоплательщиков, которые участвуют в эксперименте по АУСН.
