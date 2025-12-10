Для перехода на АУСН нужен расчетный счет в специальном банке — актуальный список есть в реестре ФНС

Если компания или ИП обслуживается в банке, которого нет в списке уполномоченных организаций, нужно выбрать другой банк из перечня.

Чтобы применять АУСН, нужно открыть расчетный счет в одном из уполномоченных банков. Кредитные организации должны входить в специальный реестр, который обновляется. Актуальный перечень можно найти на сайте ФНС.

«Этот реестр ведет ФНС России и размещает на своем официальном сайте. Если в перечне банков банка налогоплательщика нет, нужно выбрать кредитную организацию из представленного перечня», — сказала начальник отдела камерального контроля специальных налоговых режимов УФНС по Смоленской области Нина Янкович.

Сейчас в список входят следующие банки:

ПАО Сбербанк;

АО КБ «Модульбанк»;

АО «Альфа – Банк»;

ПАО «Промсвязьбанк»;

АО «Т-Банк»;

ПАО Банк ВТБ;

ПАО Акционерный коммерческий банк «АК БАРС»;

ООО «БЛАНК БАНК»;

ООО «Банк Точка»;

АО «Россельхозбанк»;

ПАО «СДМ-Банк»;

АО «Сургутнефтегазбанк»

Эти кредитные организации обязаны передавать в налоговую данные об операциях по счетам налогоплательщиков, которые участвуют в эксперименте по АУСН.

При усилении налоговой нагрузки на бизнес и появлении НДС на УСН режим АУСН становится привлекательным для многих. Узнайте, кто может перейти на него, какие есть ограничения, плюсы и минусы этого режима. Приходите на бесплатный вебинар «АУСН: критерии применения, порядок работы, план перехода». Он состоится 18 декабря в 11:00 мск!

На вебинаре обсудим:

Что такое АУСН и кто имеет право перейти. Ставки и налоговая база по АУСН: как рассчитывается налог? Как вести учет при АУСН. Плюсы и минусы применения АУСН. Стоит ли переходить на АУСН. Калькулятор расчета налоговой нагрузки. Когда и как подать уведомление о переходе? Обязанности бухгалтера на АУСН. Какие риски у бизнеса при переходе: ошибки при выборе системы, штрафы за несоответствие требованиям, контроль со стороны ФНС.

Спикер — Елена Ярушкина, руководитель Центра обучения «Клерка», к.э.н., доцент, эксперт по независимой оценке квалификаций специалистов финансового рынка, главный бухгалтер (6 уровень квалификации) с опытом работы более 20 лет.

Ждем вас на вебинаре 18 декабря в 11:00 мск!