Для банков вырастут штрафы за нарушение прав клиентов

Сейчас штраф составляет не более 1 млн рублей и не более 10 млн – за неисполнение предписаний. Верхнюю планку собираются убрать.

Комитет Госдумы по финрынку рекомендует принять во втором чтении законопроект, кратно увеличивающий размер штрафов для банков за систематическое нарушение законодательства в сфере защиты прав потребителей.

Об этом написал глава комитета депутат Анатолий Аксаков.

Действующие штрафы не оказывают на банки должного воздействия, поскольку выгода от нарушений может существенно перевешивать эти суммы.

Он напомнил, что сейчас наказание составляет до 0,1% уставного капитала кредитной организации, но не более 1 млн руб., а за неисполнение предписаний об устранении нарушений – до 1%, но не более 10 млн. Это незначительные суммы для крупных банков.

«Теперь же предполагается, что размер санкций будет привязан к величине собственного капитала банка и составит до 0,1%, но не менее 100 тыс. руб., и до 1% – за игнорирование предписаний регулятора об устранении нарушений, и не менее 1 млн руб.», — указал Аксаков.

То есть верхняя граница штрафов не будет фиксированной. Ответственность банков станет более соразмерной их экономическим возможностям, что повысит защиту клиентов.

Штрафовать за единичные ошибки не будут. За первые нарушения ЦБ вынесет предупреждение. А если банк неоднократно проигнорирует требования регулятора, уже последуют санкции.

При принятии решения о штрафе Центробанк будет учитывать количество совершенных нарушений – оно должно указывать на систематичность.

Также оценят долю недобросовестных операций, чреватых убытками клиентов или сопровождавшихся нарушениями, в общем объеме сделок. Это правило добавили, так как есть и крупные, и небольшие кредитные организации, размер бизнеса которых отличается многократно.