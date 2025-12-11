Стали известны победили премии за выдающиеся управленческие достижения

9 декабря 2025 года в московском театре «Геликон-Опера» назвали имена победителей 23-й премии «ТОП-1000 российских менеджеров». Организатор — Ассоциация менеджеров, а «Клерк» выступил одним из информационных партнеров.

«Каждый из номинантов — это яркий пример лидерства, ответственности и стремления к высоким результатам», — сказал президент Ассоциации менеджеров Дмитрий Зеленин.

В этом году на звание лучших претендовали менеджеры более 300 компаний страны. Жюри определило лучших в 18 основных номинациях, а также в одной специальной — «Лучший независимый директор».

Вручение 23-й премии «ТОП-1000 российских менеджеров».

Звание лучшего высшего руководителя получил Помбухчан Хачатур, генеральный директор «Мегафон». Лучшим коммерческим директором стал Черняков Евгений, заместитель генерального директора по продажам и операциям «Северсталь Менеджмент».

Фетисова Оксана — заместитель вице-президента по персоналу и корпоративному обучению VK — победила в номинации лучший директор по внутрикорпоративным коммуникациям. Лучший директор по закупкам — Бетяева Наталья, директор департамента закупок «Авито».

Лучший директор по кибербезопасности — Усенок Андрей, руководитель по информационной безопасности «Авито». Лучший директор по устойчивому развитию и корпоративной социальной ответственности — Слуцкая Марина, директор по устойчивому развитию и международному сотрудничеству ДОМ.РФ.

Вручение 23-й премии «ТОП-1000 российских менеджеров».

Первой среди лучших директоров по персоналу стала Крячкова Дарья, вице-президент по кадровой политике «Норникель». Лучший директор по цифровой трансформации — Третьяк Олег, начальник департамента по цифровой трансформации «Газпром нефть».

Лучший директор по логистике и цепям поставок — Шурпа Никита, директор по развитию последней мили Ozon. Лучший директор по маркетингу — Гиязов Алексей, директор розничного бизнеса «Альфа-Банк».

Жюри признала лучшим директором по связям с общественностью Лунева Максима, начальника департамента корпоративных коммуникаций компании Российские железные дороги. Лучшим директором по отношениям с органами власти стала Куренкова Валентина — GR-директор «Нетология».

Генеральный директор МТС Web Services Павел Воронин победил в номинации лучший директор по информационным технологиям. Лучший директор по правовым вопросам — Балабанова Наталья, директор юридического департамента Cosmos Hotel Group.

Лучшим среди директоров по развитию признали Черепанова Андрея, вице-президента ГК «МЕДСИ». Лучший директор по связям с инвесторами — Напольнов Андрей, директор по связям с инвесторами «Аэрофлот».

Вручение 23-й премии «ТОП-1000 российских менеджеров».

Лучший директор по корпоративному управлению — Игнатьев Евгений, руководитель аппарата наблюдательного совета – корпоративный секретарь Группа ВТБ.

Лучший финансовый директор — Гнездилова Ольга, финансовый директор «Газпром-Медиа Холдинг».

Победителем в специальной номинации «Лучший независимый директор» стал Алексеев Дмитрий, независимый директор Х5 Retail Group.