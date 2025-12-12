❗ До конца ликвидации компании на УСН придется платить страховые взносы за директора

Нулевое ООО на УСН хотят закрыть, при этом ликвидация происходит в течение трех месяцев. Но с 2026 года нужно платить страховые взносы с МРОТ за руководителя.

Придется ли их платить за январь и февраль 2026, или если в декабре 2025 года подали заявление на ликвидацию — то все останавливается, спросили ФНС.

Обязанность по уплате страховых взносов прекращается с даты прекращения деятельности организации, ответили налоговики. То есть с момента исключения из ЕГРЮЛ.

