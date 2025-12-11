Депутаты хотят ввести дополнительные ограничения против преступников, которые прячутся за границей

Иноагентам, которые нарушают правила и скрываются за границей, запретят получать госуслуги онлайн, вести бизнес, пользоваться электронной подписью, регистрировать транспортные средства и совершать другие действия.

В Госдуму внесут законопроект с дополнительным ограничениями для преступников, которые срываются за границей. Они будут касаться не только виновных в совершении уголовных преступлений, но и административных правонарушений.

В частности, иноагентов, тех, кто призывает к нарушению целостности РФ, к введению санкций, а также занимается дискредитацией Вооруженных сил РФ и участвует в деятельности нежелательных организаций.

Нарушителей ждут следующие ограничения:

запрет на регистрацию физлица в качестве ИП или самозанятого;

приостановка регистрации прав на недвижимость;

приостановка действия водительского удостоверения;

запрет регистрации транспортных средств;

отказ в заключении кредитного договора;

отказ в предоставлении государственных и муниципальных услуг онлайн;

приостановка действия лицензий;

запрет на дистанционное банковское обслуживание в РФ;

замораживание (блокирование) денежных средств и иного имущества;

отказ в выполнении некоторых консульских действий;

запрет на заключение сделок и иных действий в интересах такого лица по доверенности;

запрет на использование электронной подписи.

«Предлагаемые нами меры направлены на совершенствование порядка исполнения уголовных и административных наказаний и на защиту принципа неотвратимости наказания», — сказано в телеграм-канале комиссии Госдумы по расследованию вмешательства извне.

Все эти меры будут применять по решению Генерального прокурора РФ или его заместителя. Также Генпрокуратура будет вести публичный реестр с перечнем лиц, в отношении которых применяют ограничения.

По данным авторов проекта, за 11 месяцев 2025 года России отказали в выдаче 109 преступников, а 2024 году не удовлетворили 102 запроса об экстрадиции.