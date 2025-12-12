8043 ЦОК КПП Осно mobile
Специалисты в бухгалтерии, учете и отчетности, налогах должны учитывать независящие от них процессы на рынке и в экономике России.
Какие объективные факторы рынка давят на бухгалтеров в 2025 и 2026 году

На IX Всероссийской бухгалтерской конференции «БУХ.СОВЕТ 2026» Николай Сергеев (начальник управления по продажам и развитию микробизнеса Альфа-Банка) и Дамир Умяров (начальник отдела развития процессов продаж) перечислили объективные рыночные факторы, под существенным давлением которых находятся бухгалтеры.

Это:

  • частые изменения законодательства — отсюда

    уход

    ваших клиентов с рынка;

  • возрастает внутренняя

    конкуренция;

  • банки не обучают

    изменениям, которые

    у них происходят;

  • клиенты переходят на онлайн обслуживание;

  • онлайн-бухгалтерия от б

    анков переманивает

    ваших клиентов.

В итоге растет потребность получать больше доход.

