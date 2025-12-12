Какие объективные факторы рынка давят на бухгалтеров в 2025 и 2026 году
Специалисты в бухгалтерии, учете и отчетности, налогах должны учитывать независящие от них процессы на рынке и в экономике России.
На IX Всероссийской бухгалтерской конференции «БУХ.СОВЕТ 2026» Николай Сергеев (начальник управления по продажам и развитию микробизнеса Альфа-Банка) и Дамир Умяров (начальник отдела развития процессов продаж) перечислили объективные рыночные факторы, под существенным давлением которых находятся бухгалтеры.
Это:
частые изменения законодательства — отсюда
уход
ваших клиентов с рынка;
возрастает внутренняя
конкуренция;
банки не обучают
изменениям, которые
у них происходят;
клиенты переходят на онлайн обслуживание;
онлайн-бухгалтерия от б
анков переманивает
ваших клиентов.
В итоге растет потребность получать больше доход.
