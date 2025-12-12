8031 ЦОК КПП mobile
🔴 Вебинар: Налоговая нагрузка и законные способы налоговой оптимизации – 2026 →
Эксклюзив
Блокировка счетов

Топ-5 отраслей, где риск блокировки счета самый большой

Блокировки счетов — это системная проблема. 170 500 жалоб на банки поступило в ЦБ за 9 месяцев 2025 года.
Топ-5 отраслей, где риск блокировки счета самый большой

На IX Всероссийской бухгалтерской конференции «БУХ.СОВЕТ 2026» руководитель портфеля цифровых продуктов в Альфа-Банке Рустам Фатыхов привел топ-5 отраслей риска в части приостановления операций по счетам.

Место

Отрасль

Что вызывает блокировку чаще всего

1

Строительство

Подрядные цепочки, новые ИП, наличные расчеты

2

Оптовая торговля

Поставки без складов, быстрые обороты, «просадки» по налогам

3

Услуги B2B

Если нематериальный результат, то банку сложно оценить реальность сделки

4

Грузоперевозки и логистика

Высокий денежный поток (кеш-флоу), частые выплаты ИП и физлицам

5

IT, маркетинг, digital

Услуги нельзя «потрогать», много физлиц-фрилансеров

Спикер добавил, что порядка 65% блокировок было без предварительного уведомления (по данным РБК).

За 9 месяцев 2025 года банки заблокировали 10,5 трлн рублей. Примерно 35% разблокировок случилось при предоставлении документов (по данным Ассоциации российских банков).

Автор

Начать дискуссию

ГлавнаяБух.Совет