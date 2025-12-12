Топ-5 отраслей, где риск блокировки счета самый большой

Блокировки счетов — это системная проблема. 170 500 жалоб на банки поступило в ЦБ за 9 месяцев 2025 года.

На IX Всероссийской бухгалтерской конференции «БУХ.СОВЕТ 2026» руководитель портфеля цифровых продуктов в Альфа-Банке Рустам Фатыхов привел топ-5 отраслей риска в части приостановления операций по счетам.

Место Отрасль Что вызывает блокировку чаще всего 1 Строительство Подрядные цепочки, новые ИП, наличные расчеты 2 Оптовая торговля Поставки без складов, быстрые обороты, «просадки» по налогам 3 Услуги B2B Если нематериальный результат, то банку сложно оценить реальность сделки 4 Грузоперевозки и логистика Высокий денежный поток (кеш-флоу), частые выплаты ИП и физлицам 5 IT, маркетинг, digital Услуги нельзя «потрогать», много физлиц-фрилансеров

Спикер добавил, что порядка 65% блокировок было без предварительного уведомления (по данным РБК).

За 9 месяцев 2025 года банки заблокировали 10,5 трлн рублей. Примерно 35% разблокировок случилось при предоставлении документов (по данным Ассоциации российских банков).