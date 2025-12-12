Топ-5 отраслей, где риск блокировки счета самый большой
На IX Всероссийской бухгалтерской конференции «БУХ.СОВЕТ 2026» руководитель портфеля цифровых продуктов в Альфа-Банке Рустам Фатыхов привел топ-5 отраслей риска в части приостановления операций по счетам.
Место
Отрасль
Что вызывает блокировку чаще всего
1
Строительство
Подрядные цепочки, новые ИП, наличные расчеты
2
Оптовая торговля
Поставки без складов, быстрые обороты, «просадки» по налогам
3
Услуги B2B
Если нематериальный результат, то банку сложно оценить реальность сделки
4
Грузоперевозки и логистика
Высокий денежный поток (кеш-флоу), частые выплаты ИП и физлицам
5
IT, маркетинг, digital
Услуги нельзя «потрогать», много физлиц-фрилансеров
Спикер добавил, что порядка 65% блокировок было без предварительного уведомления (по данным РБК).
За 9 месяцев 2025 года банки заблокировали 10,5 трлн рублей. Примерно 35% разблокировок случилось при предоставлении документов (по данным Ассоциации российских банков).
Начать дискуссию