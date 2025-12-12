Центробанк отозвал лицензию еще у одного банка

«ИС Банк» нарушал федеральные законы, требования ЦБ и не соблюдал антиотмывочные правила.

12 декабря 2025 года Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковских операций у «ИС Банка». Организация занимала 225 место в банковской системе по величине активов.

Такое решение регулятор принял из-за того, что банк нарушал федеральные законы о банковской деятельности, нормативные акты ЦБ, допускал нарушения в сфере противодействия легализации доходов и финансированию терроризма.

«Деятельность кредитной организации в значительной степени ориентирована на предоставление ссуд высокорискованным заемщикам. Банк на системной основе недооценивал кредитный риск, что создавало угрозу для его финансовой устойчивости», — сказано на сайте ЦБ.

Также банк проводил подозрительные операции клиентов, которые выводили средства в теневой оборот. Руководители и собственники банка не приняли мер для снижения рисков.

Недавно мы писали, что ЦБ аннулировал лицензию у «Драйв Клик Банка». Тогда организация добровольно решила прекратить деятельность.