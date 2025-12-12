8045 ЦОК КПП УСН mobile
Инвестиции

Банк России начал судиться с Euroclear

Регулятор не может распоряжаться своими ценными бумагами и деньгами, поэтому терпит убытки, которые и собирается взыскать с депозитария Euroclear.

Центробанк подал иск к Euroclear в Арбитражный суд города Москвы. Это связано с незаконными действиями международного депозитария, которые причиняют убытки ЦБ.

Также иск связан с механизмом прямого или косвенного использоваться активов ЦБ без его согласия. Такое решение официально рассматривает Европейская комиссия.

«Банком России подается исковое заявление в Арбитражный суд города Москвы к депозитарию Euroclear о взыскании причиненных Банку России убытков», — сказано на сайте регулятора.

ЦБ связывает вред, причиненный ему со стороны Euroclear, с невозможностью распоряжаться принадлежащими ему денежными средствами и ценными бумагами.

