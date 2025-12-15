УФНС: можно ли на АУСН вести расчеты наличными

Налоговики рассказали, как принимать наличные деньги на АУСН.

«Это допускается при строгом соблюдении условий, установленных ст. 1.2 и 4.7 Федерального закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ, ст. 14 Федерального закона от 25.02.2022 № 17-ФЗ», — уточнили в УФНС.