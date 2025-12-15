УФНС: можно ли на АУСН вести расчеты наличными
Прием наличных денег при автоУСН возможен, но обязательно применять кассовое оборудование.
Налоговики рассказали, как принимать наличные деньги на АУСН.
«Это допускается при строгом соблюдении условий, установленных ст. 1.2 и 4.7 Федерального закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ, ст. 14 Федерального закона от 25.02.2022 № 17-ФЗ», — уточнили в УФНС.
Для приема наличных обязательно:
использование онлайн-кассы;
формирование кассового чека при каждом поступлении денежных средств с признаком «Приход»;
указание в кассовом чеке всех обязательных реквизитов;
передача данных об операциях в налоговую.
Полученные таким образом наличные деньги признаются доходом налогоплательщика (ч. 1 ст. 7 закона № 17-ФЗ).
