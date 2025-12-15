Сотрудники смогут взять до двух дней отпуска, чтобы помочь родственникам сходить к врачу

Согласно новому законопроекту, работодатели будут обязаны предоставить сотруднику отпуск, чтобы он организовал транспортировку родственника до медицинской организации и обратно.

15 декабря 2025 года депутаты внесли в Госдуму законопроект, по которому работодатель будет обязан отпустить сотрудника, которому нужно отвезти близких родственников в медицинские организации и обратно.

Будет можно взять до двух календарных дней без сохранения зарплаты.

«Законопроектом предлагается закрепить, что работодатель обязан на основании письменного заявления работника предоставить отпуск без сохранения заработной платы работникам в случае необходимости транспортировки нуждающихся в помощи близких родственников в медицинские организации и обратно — до 2 календарных дней», — сказано в пояснительной записке.

Ожидается, что предоставление такого отпуска снизит нагрузку на медработников, которые сталкиваются с проблемой, когда родные не могут забрать пациента из стационара.

Чтобы сотрудники не злоупотребляли правом на отпуск, на уровне подзаконных актов определят порядок подтверждения, что помощь родственникам действительно нужна.

Если законопроект примут, он вступит в силу через 30 дней с момента официального опубликования.

Как работодателю предоставить отпуск в связи со смертью близкого родственника, узнайте в нашем мини-курсе!