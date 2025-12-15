Если подали ликвидационную декларацию – ошибки в уведомлениях исправлять не нужно

После отправки декларации по налогу на прибыль корректирующее уведомление не требуется.

ИП закрывается. В процессе деятельности были ошибочно поданы уведомления о рассчитанных налогах: налог на прибыль по итогу оказался меньше взносов. Но сразу не смогли отправить корректирующее уведомление.

Сейчас уже подали ликвидационную декларацию по налогу на прибыль и заявление на закрытие ИП. Нужно ли подавать корректирующее уведомление, чтобы деньги быстрее вернулись на счет ЕНС, спросили в чате ФНС.

В этом случае после представления декларации по налогу на прибыль корректирующее уведомление об исчисленных суммах налогов не требуется, ответили налоговики.

