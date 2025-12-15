💵 Россияне рассказали, сколько хотят зарабатывать в 2026 году

В среднем зарплатные ожидания россиян находятся на уровне 215 тысяч рублей.

В 2026 году россияне хотели бы зарабатывать в среднем 215 тысяч рублей.

Самые высокие зарплатные ожидания – у работников IT (270,2 тысяч рублей), ритейла и торговли (251,2 тысяч рублей), маркетинга и рекламы (231,7 тысяч рублей). Такие результаты показало исследование сервиса «Работа.ру».

Работники производства и агропрома хотели бы получать 217,4 тысяч рублей, а работники строительства и недвижимости претендуют на 200 тысяч рублей. В медицине и ветеринарии зарплатные ожидания составляют 168,2 тысячи рублей, в транспорте и логистике — 163,2 тысячи рублей.

Сфера образования и науки ориентируется на 134,5 тысяч рублей, а охраны и безопасности — на 100 тысяч рублей.

Исследование прошло с 1 по 4 декабря, в нем участвовали 3,2 тысячи человек из всех регионов страны.