👵 Россияне старше 55 лет стали чаще покупать продукты онлайн

Доля клиентов доставки старше 55 лет выросла за 2025 год на 20%.

Люди старше 55 лет стали в 2025 году чаще покупать продукты онлайн.

Такие данные получил сервис доставки из магазинов и ресторанов «Купер».

«Онлайн-покупки для россиян старшего возраста постепенно становятся таким же привычным форматом, как поход в магазин у дома. Эта тенденция прослеживается во всех регионах страны. В основном заказы оформляют в первой половине дня, и чаще всего это делают женщины», — сказано в исследовании.

Доля покупателей старше 55 лет в сервисе «Купер» выросла за год на 20%. Чаще всего покупают овощи (картофель, лук и морковь), яйца и сезонные продукты.

Также у старшего поколения востребованы продукты с пометкой «без сахара», здоровое питание и товары для дома.

31% заказов приходится на Москву. На втором месте – Санкт-Петербург (7%), на третьем – Московская область (5%). Также в топ-5 вошли Краснодарский край и Свердловская (по 4%).

В Москве клиенты старше 55 лет чаще заказывают свежие овощи. В Дагестане – товары для животных, причем в три раза больше, чем в среднем по России.

Старшее поколение в Кабардино-Балкарии в 1,7 раза чаще покупает товары из категории «красота и здоровье». На Сахалине чаще других покупают овощные консервы и соленья (7%), а также полуфабрикаты — пельмени, манты и вареники (3,5%), добавили аналитики.