Что важно проверить по кассе перед 1 января 2026 года

Предпринимателям нужно проверить свою ККТ: в них должен быть новый модуль ТС ПИоТ. Он нужен для проверки маркированных товаров перед продажей.

С 1 января 2026 года перед продажей нужно проверять маркированные товары через модуль ТС ПИоТ. Об этом на IX Всероссийской бухгалтерской конференции «БУХ.СОВЕТ 2026» рассказал Александр Бажин — ведущий лектор Бухэксперт, специалист по ККТ, ЭДО, маркировке, обладатель сертификатов 1С, кандидат социологических наук, доцент ЮФУ.

Уже сейчас продавцам нужно проверить, есть ли на их ККТ модуль ТС ПИоТ. Если нет, то стоит обратиться к поставщику кассового программного обеспечения.

Новый модуль будет контролировать передачу данных о состоянии работы в Государственную информационную систему мониторинга товаров (ГИС МТ), работоспособность компонентов кассовой зоны, корректность распознавания кодов маркировки, соблюдение требований к маркировке. Также система обеспечит работу разрешительного режима — запрещенные товары будет нельзя пробить.

В 2025 году партнерами нашей на IX Всероссийской бухгалтерской конференции «БУХ.СОВЕТ 2026» конференции стали:

Альфа-Банк — крупнейший частный банк России и лидер цифрового банкинга. В банке обслуживается более 25 млн физических лиц и более 1,5 млн компаний.

Энтера — представляет мультисервис, который автоматизирует сверки, отправку документов и загрузку первички — все это просто, быстро и в один клик.

Онлайн школа Инессы Мальцевой «Я аутсорсер» — разложит по полочкам, как запустить или перезапустить бухгалтерский бизнес так, чтобы: прибыль была просчитываемой, а не «как получилось», загрузка команды стала управляемой, стоимость часа считалась по факту, а не по ощущениям, нейросети и автоматизация использовались в полную силу.

Платформа ОФД — разработчик сервисов для бизнеса, ОФД — № 1 оператор ЭДО и электронной отчетности.

Академия «АФИНА» — обучает бухгалтеров, аудиторов, консультантов и финансовых специалистов готовым решениям по формированию и законной оптимизации налоговой базы, оценке налоговых рисков, налоговому планированию. Также компания оказывает услуги налогового консалтинга, налогового аудита и due diligence, сопровождает налоговые проверки и споры.

Бухэксперт — база знаний по учету в 1С. Команда Бухэксперт разбирает для вас все изменения законодательства и проводит регулярные эфиры по законодательству, отчетности, бухгалтерскому и налоговому учету, работе в 1С. Бухэксперт детально анализирует свежие релизы, дает лайфхаки и инструкции и обучает бухгалтеров эффективно работать в 1С.

Авито Услуги — это не только ежемесячная аудитория в 30 млн заказчиков по всей России, но и простой старт в три шага, удобные инструменты и профессиональный профиль для успешного развития вашего бизнеса.

42 clouds — это современный облачный сервис для бухгалтеров, где можно работать в 1С из любого места и на любом устройстве. Надежно, быстро и без лишней техники — просто заходите в браузер и ведите учет, а обо всем остальном мы позаботимся.

Группа компаний «Фабер Лекс» — полный спектр услуг для вас и вашего бизнеса: аудиторские услуги, юридические услуги, оценочные услуги, операционный консалтинг и экспертиза.

Anywayanyday для бизнеса — смарт-сервис командировок для малого и среднего бизнеса.

1С:Апрель Софт — автоматизирует учет и управление на базе 1С:Предприятие 8. Работает с 1995 года. Выполняет внедрение и настройку программ 1С под ваши задачи и особенности бизнеса.

Золотое Яблоко — один из крупнейших международных бьюти-ретейлеров. Компания была основана в 1996 году в России, сегодня ведет бизнес в 6 странах: России, Казахстане, Республике Беларусь, Катаре, ОАЭ и Саудовской Аравии.

Информационный партнер IX Всероссийской бухгалтерской конференции — Ассоциация РОСЭУ.