Лизинговым компаниям упростили доступ к кредитным историям клиентов

Согласие на получение кредитной истории будет действовать в течение всего срока договора лизинга.

15 декабря 2025 года Путин подписал закон от 15.12.2025 № 476-ФЗ об упрощении доступа лизинговым компаниям к кредитным историям клиентов.

Действие согласия субъекта кредитной истории (лизингополучателя) на доступ к его данным в бюро кредитных историй лизингодателю распространили на весь срок договора лизинга.

До принятия закона согласие на получение кредитной истории действовало только в течение шести месяцев со дня оформления договора лизинга. А автоматическое продление согласия на оставшийся срок не было предусмотрено.

Запрос и оформление актуального согласия каждые шесть месяцев действия договора лизинга приводили к дополнительному расходованию значительных временных и трудовых ресурсов со стороны как лизингодателя, так и лизингополучателя, писали авторы закона.

Это обусловлено длительностью исполнения лизинговых сделок и количеством договоров лизинга.

Новые правила вступили в силу со дня опубликования закона – 15 декабря 2025 года.