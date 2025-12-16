Президент разрешил Росфинмониторингу получать сведения об операциях в СБП

У финразведки будет больше полномочий в сфере борьбы с отмыванием денежных средств, финансированием терроризма и экстремизма.

Владимир Путин подписал федеральный закон от 15.12.2025 № 462-ФЗ, который расширит полномочия Росфинмониторинга.

Ведомство сможет получать информацию от Национальной системы платежных карт (НСПК) о переводах по Системе быстрых платежей (СБП), а также запрашивать сведения о платежах по QR-кодам и картам «Мир».

Федеральный закон вводит дополнительные механизмы контроля за разрешенными операциями лиц, в отношении которых есть информация о причастности к терроризму или экстремистской деятельности.

Кроме того, закон позволит упростить процедуру идентификации выгодоприобретателей для негосударственных пенсионных фондов (НПФ).