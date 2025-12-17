8061 ОК НДС на УСН деск
До 1 января 2026 года работодателям нужно пересмотреть политику компенсаций и льгот

В 2026 году начнут действовать налоговые изменения, которые затрагивают работу практически всех компаний. Эксперт рассказала, что надо успеть сделать до конца 2025 года.
Евгения Остапцова на конференции «Клерка» Новогодний Бух.Совет в Краснодаре

С 1 января 2026 года вступит в силу федеральный закон от 28.11.2025 № 425-ФЗ (о налоговой реформе). Документ в том числе расширит список доходов, освобождаемых от НДФЛ.

Аудитор, руководитель аутсорсингового бухгалтерского агентства Евгения Остапцова на конференции «Клерка» Новогодний Бух.Совет в Краснодаре предупредила — что именно работодателям нужно уже сейчас изменить.

Что нужно сделать до 1 января 2026 года:

  • пересмотреть политику компенсаций и льгот;

  • в кадровом и налоговом учете — актуализировать шаблоны удержаний, отчетности и внутренние инструкции;

  • при оформлении компенсаций за утрату имущества стоит документировать рыночную стоимость.

Также следует обратить внимание, что не все категории бизнеса могут применять льготу по освобождению некоторых доходов от НДФЛ, поэтому важно проверить, есть ли ваша отрасль в списке.

Автор

Комментарии

2
  • Татьяна
    Главный бухгалтер

    самая хорошая фраза для ЛНА "в соответствии с законодательством". Если указывать конкретику, то надо будет бесконечно переписывать (дописывать) и прочее

  • Алексей Т.
    Главный бухгалтер

    До 1 января 2026 года работодателям нужно пересмотреть политику компенсаций и льгот

    И фотка такая: да пропади они, эти компенсации и льготы!!

