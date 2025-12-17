До 1 января 2026 года работодателям нужно пересмотреть политику компенсаций и льгот
С 1 января 2026 года вступит в силу федеральный закон от 28.11.2025 № 425-ФЗ (о налоговой реформе). Документ в том числе расширит список доходов, освобождаемых от НДФЛ.
Аудитор, руководитель аутсорсингового бухгалтерского агентства Евгения Остапцова на конференции «Клерка» Новогодний Бух.Совет в Краснодаре предупредила — что именно работодателям нужно уже сейчас изменить.
Что нужно сделать до 1 января 2026 года:
пересмотреть политику компенсаций и льгот;
в кадровом и налоговом учете — актуализировать шаблоны удержаний, отчетности и внутренние инструкции;
при оформлении компенсаций за утрату имущества стоит документировать рыночную стоимость.
Также следует обратить внимание, что не все категории бизнеса могут применять льготу по освобождению некоторых доходов от НДФЛ, поэтому важно проверить, есть ли ваша отрасль в списке.
