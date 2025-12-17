Роструд: можно ли взять на вредную работу человека, который еще не прошел медосмотр

Прием на работу с вредными условиями труда без медицинского осмотра – это основание для привлечения работодателя к административной ответственности.

Ситуация: нужно срочно принять на работу с вредными условиями. Но медосмотр человек еще не прошел. Можно ли принять его на работу без медосмотра, а если нет – какие санкции грозят работодателю, спросили на сайте Онлайинспекции.рф.

«Принять работника на работу с вредными условиями труда без прохождения им предварительного медицинского осмотра недопустимо. Факт приема на работу с вредными (опасными) условиями труда без прохождения обязательного предварительного медицинского осмотра является основанием для привлечения работодателя к административной ответственности», — ответил Роструд.

Работники, занятые на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, проходят обязательные медосмотр при поступлении на работу, а затем ежегодно в течение трудовой деятельности. Это нужно для определения их пригодности к выполнению работы и для предупреждения профзаболеваний — ч. 1 ст. 220 ТК.

Обязательный предварительный медосмотр при заключении трудового договора также должны пройти несовершеннолетние работники (ст. 69 ТК).