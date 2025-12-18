Для угольных предприятий могут ввести рассрочку по налогам и страховым взносам

Правительство обсуждает вопрос по рассрочке: долги можно будет платить с марта до 1 декабря 2026 года.

Кабмин рассматривает возможность предоставления рассрочки для угольных компаний. Об этом заявил замглавы Минэнергетики Дмитрий Исламов.

Ранее Правительством приняло решение о продлении отсрочки по уплате налогов и страховых взносов для предприятий угольной отрасли до 28 февраля.

«Сейчас обсуждается вопрос по рассрочке. Это значит, что компании начнут выплачивать долг с марта равными долями до 1 декабря 2026 года. То есть не сразу погасят весь объем долга, а постепенно», — сказал Исламов.

Меры поддержки угольных компаний ввели с 1 июня 2025 года, а затем продлили до 28 февраля 2026. У бизнеса есть право на отсрочку по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) и страховым взносам. Также в этот период не будут применять меры взыскания долгов с налогоплательщиков и использовать средства на счетах компаний для погашения задолженностей.