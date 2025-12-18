8053 Премиум 2 mobile реально
НДС на УСН

ИП на УСН продал помещение: учитывать ли доход для НДС

Для лимита в целях начала уплаты НДС учитывается доход именно от предпринимательской деятельности, заявленный в УСН-декларации.

ИП на УСН «доходы» в 2025 году продал два нежилых помещения на сумму 20 млн рублей. Оплата прошла наличными, помещения были зарегистрированы как на физлицо.

Доход предпринимателя за 2025 год будет меньше 20 млн. Но нужно ли включать доход от продажи помещений в общий доход ИП и переходить на НДС, спросил предприниматель в чате ФНС.

Учитывается доход от предпринимательской деятельности, который отражается в декларации по УСН, ответили налоговики.

