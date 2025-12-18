💰 В 2025 году зарплаты специалистов с навыками в робототехнике выросли на 14%

Медианное зарплатное предложение для специалистов на высокотехнологичные проекты составило 79 700 рублей.

За 11 месяцев 2025 года медианное зарплатное предложение для специалистов с навыками в области робототехники составило 79 700 рублей. Это на 14% больше, чем год назад (70 100 руб.).

Зарплаты выросли не только в столичном регионе, но и во многих субъектах РФ, что указывает на востребованность сотрудников, готовых вести высокотехнологичные проекты, пишет hh.ru (исследование есть у «Клерка»).

Регионы-лидеры по росту зарплаты:

Москва — +19% (со 100 000 до 119 100 рублей);

Свердловская область — +46% (с 60 000 до 87 800 руб.);

Татарстан — +37% (с 73 600 до 100 600);

Челябинская область — +27% (с 70 000 до 89 000);

Московская область — +44% (с 62 000 до 89 300);

Новосибирская область — +67% (с 60 000 до 100 000 рублей).

Вместе с повышением зарплатных предложений в некоторых регионах зафиксирован и рост числа вакансий. Например, в Ленинградской области предложений работы для специалистов с навыками робототехники стало больше в 2,5 раза, в Приморском крае — на 63%, в Ростовской области — на 8%.

Но ожидаемый заработок у россиян с навыками в области робототехники выше предлагаемой зарплаты на 25% (100 000 рублей).

«Рост зарплатных предложений для специалистов, которые разбираются в области робототехники и имеют соответствующие компетенции, носит не точечный, а системный характер, что подтверждается динамикой в регионах-лидерах», — считает директор hh.ru по исследованиям Мария Игнатова.

Кому готовы заплатить больше всего:

ведущему робототехнику в Москве — от 350 000 рублей ;

преподавателю в клубе робототехники в Москве — от 200 000;

инженеру-программисту в Екатеринбурге — до 200 000 руб. на руки;

fullstack-разработчику в Санкт-Петербурге — от 173 000 рублей до вычета налогов;

преподавателю робототехники в Елабуге — от 157 500 рублей до вычета налогов.

