💰 В 2025 году зарплаты специалистов с навыками в робототехнике выросли на 14%
За 11 месяцев 2025 года медианное зарплатное предложение для специалистов с навыками в области робототехники составило 79 700 рублей. Это на 14% больше, чем год назад (70 100 руб.).
Зарплаты выросли не только в столичном регионе, но и во многих субъектах РФ, что указывает на востребованность сотрудников, готовых вести высокотехнологичные проекты, пишет hh.ru (исследование есть у «Клерка»).
Регионы-лидеры по росту зарплаты:
Москва — +19% (со 100 000 до 119 100 рублей);
Свердловская область — +46% (с 60 000 до 87 800 руб.);
Татарстан — +37% (с 73 600 до 100 600);
Челябинская область — +27% (с 70 000 до 89 000);
Московская область — +44% (с 62 000 до 89 300);
Новосибирская область — +67% (с 60 000 до 100 000 рублей).
Вместе с повышением зарплатных предложений в некоторых регионах зафиксирован и рост числа вакансий. Например, в Ленинградской области предложений работы для специалистов с навыками робототехники стало больше в 2,5 раза, в Приморском крае — на 63%, в Ростовской области — на 8%.
Но ожидаемый заработок у россиян с навыками в области робототехники выше предлагаемой зарплаты на 25% (100 000 рублей).
«Рост зарплатных предложений для специалистов, которые разбираются в области робототехники и имеют соответствующие компетенции, носит не точечный, а системный характер, что подтверждается динамикой в регионах-лидерах», — считает директор hh.ru по исследованиям Мария Игнатова.
Кому готовы заплатить больше всего:
ведущему робототехнику в Москве — от 350 000 рублей;
преподавателю в клубе робототехники в Москве — от 200 000;
инженеру-программисту в Екатеринбурге — до 200 000 руб. на руки;
fullstack-разработчику в Санкт-Петербурге — от 173 000 рублей до вычета налогов;
преподавателю робототехники в Елабуге — от 157 500 рублей до вычета налогов.
Подробнее о том, как рассчитывать зарплату и страховые взносы, расскажем на онлайн-курсе «Зарплата: учет, налоги, кадры, 1С». Вы узнаете, как считать налоги, составлять отчетность и правильно оформлять согласия на сбор персональных данных с 1 сентября 2025 года.
Цена сейчас со скидкой 74 %: 4 900 ₽ вместо 18 990 ₽. Осталось 2 курса по этой цене.
Больше онлайн-курсов по акции в каталоге «Клерка».
Начать дискуссию